В Китае создали микроволновое оружие для выведения из строя спутников

Китайские ученые создали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт, способное генерировать импульсы в течение минуты.

Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, такая наземная компактная система способна нарушить работу спутников на низкой околоземной орбите или повредить их, в том числе спутники Starlink.

Отмечается, что устройство под названием TPG1000Cs разработано в Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане в провинции Шэньси. Этот аппарат составляет четыре метра в длину и весит пять тонн, что позволяет устанавливать его на грузовиках, военных кораблях, самолетах и даже спутниках. До сих пор аналогичные известные системы могли работать непрерывно не более трех секунд и были гораздо более громоздкими, указывает газета.

TPG1000Cs способен генерировать до 3 000 высокоэнергетических импульсов за один сеанс - значительно превосходя аналогичные системы, существующие в мире. Если Китай в конечном итоге развернет аппарат TPG1000C в космосе, "его невидимые удары станут еще более смертоносными и их будет сложнее обнаружить", отмечает издание.