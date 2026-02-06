Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры

    Спорт
    • 06 февраля, 2026
    • 01:26
    В Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры

    Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр пройдет в Италии.

    Как передает Report, соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Первые соревнования Олимпиады начались 4 февраля, в этот день стартовал турнир смешанных пар по керлингу. 5 февраля начался женский хоккейный турнир. Церемония открытия пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и начнется в 20:26 по местному времени.

    В Италии будет разыграно 116 комплектов наград в 16 дисциплинах, что на 7 больше, чем на предыдущей Олимпиаде 2022 года в Пекине. Были добавлены смешанные командные соревнования в скелетоне, параллельный могул у мужчин и женщин во фристайле, заезды женских двоек в санном спорте, прыжки на лыжах с большого трамплина у женщин, но не будут проводиться смешанные командные соревнования в горнолыжном спорте. Новым видом олимпийской программы стал ски-альпинизм, в котором пройдут мужской и женский спринты, а также командные соревнования.

