    Нетаньяху выразил обеспокоенность ростом военного потенциала Египта

    Другие страны
    06 февраля, 2026
    00:49
    Нетаньяху выразил обеспокоенность ростом военного потенциала Египта

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность по поводу укрепления военной мощи Египта.

    Как передает Report со ссылкой на портал Ma'ariv, об этом он заявил на закрытом заседании комиссии парламента Израиля по иностранным делам и обороне.

    По словам Нетаньяху, Израиль и Египет имеют дипломатические отношения и общие интересы, однако египетская армия в настоящее время активно укрепляется. Премьер отметил необходимость внимательного наблюдения за происходящим, чтобы не допустить чрезмерного усиления военного потенциала соседнего государства.

    Биньямин Нетаньяху Израиль Египет военная мощь
