ADY-nin fəaliyyəti rəqəmsal alətlərlə yenidən formalaşdırılır
- 05 dekabr, 2025
- 09:54
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin fəaliyyəti daha ağıllı, daha inteqrasiya edilmiş rəqəmsal alətlər vasitəsilə yenidən formalaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin sədri Rövşən Rüstəmov ADY-nin dekarbonizasiya üzrə layihəsinin təqdimat mərasimində bildirib.
Onun sözlərinə görə, ADY dekarbonizasiyanın əsas hissəsində, yəni əməliyyatların rəqəmsallaşdırılmasında əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib: "Buna görə də ADY-nin fəaliyyəti daha ağıllı, daha inteqrasiya edilmiş rəqəmsal alətlər vasitəsilə yenidən formalaşdırılır. Dəmir yolu sektorunda Asiya İnkişaf Bankı (ADB) ilə rəqəmsallaşma və bacarıqların inkişafı üzrə əməkdaşlığımız bu istiqaməti daha da gücləndirir və bizə xərcləri və emissiyaları azaldan, eyni zamanda təhlükəsizlik və etibarlılığı yaxşılaşdıran inkişaf etmiş data-idarəetmə, aktiv-idarəetmə və trafik-idarəetmə həllərini tətbiq etməyə imkan verir".
O qeyd edib ki, rəqəmsallaşma həmçinin sərnişin təcrübəsini də dəyişdirir: "Onlayn bilet satışından və rəqəmsal identifikasiyadan tutmuş əsas xətlərdə ağıllı turniketlərə qədər. Bütün bu tədbirlər – ekoloji, texniki və rəqəmsal – bizə əminlik verir ki, bu gün başlatdığımız layihə nəzəri deyil. Bu, real tərəqqiyə, real imkanlara və real institusional öhdəliyə əsaslanır. Uzunmüddətli baxışımız aydındır. Biz tədricən karbon-neytral dəmir yolu sisteminə doğru irəliləmək istəyirik.
Əhəmiyyətlisi odur ki, bu ambisiya birbaşa ADB-ADY Dekarbonizasiya Layihəsinin nəticələrinə bağlanır. Bu gün başlatdığımız texniki-iqtisadi əsaslandırma və texniki qiymətləndirmələr həm də bu cür geniş iqlim tədbirlərin harada daha effektiv tətbiq oluna biləcəyini müəyyən etməyə kömək edəcək".