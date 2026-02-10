İsmayıllıda narkotiki satış məqsədilə meşədə gizlədən şəxs tutulub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    10 fevral, 2026
    İsmayıllıda narkotik satışı ilə məşğul olan şəxs tutulub.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan "Report"a bildirilib ki, 34 yaşlı rayon sakini Söhbət İsmayılov saxlanılıb. Ondan 2 kiloqrama yaxın marixuana və çətənə toxumları aşkar olunub.

    Araşdırmalarla S.İsmayılovun narkotik vasitələri meşə massivində satış məqsədilə gizlətdiyi müəyyən olunub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə S.İsmayılov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Полиция Исмаиллы обнаружила тайник с наркотиками в лесу

