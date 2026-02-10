Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Полиция Исмаиллы обнаружила тайник с наркотиками в лесу

    Происшествия
    • 10 февраля, 2026
    • 09:35
    Полиция Исмаиллы обнаружила тайник с наркотиками в лесу

    В Исмайыллинском районе Азербайджана сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств.

    Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, задержаным оказался 34-летний житель района Сохбет Исмаилов.

    В ходе оперативных мероприятий у задержанного было обнаружено около 2 кг марихуаны и семян конопли.

    По данным следствия, Исмаилов оборудовал тайник в лесном массиве района, где хранил наркотические вещества, предназначенные для последующей реализации

    По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.

    полиция наркотики конопля марихуана наркоторговля Исмаиллы
    İsmayıllıda narkotiki satış məqsədilə meşədə gizlədən şəxs tutulub
    Ты - Король

    Последние новости

    10:07

    На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека

    В регионе
    09:57

    Владимир Литвинцев стартует в короткой программе на Олимпиаде в Италии

    Индивидуальные
    09:53

    АЖД: В связи с нестабильной погодой принимаются превентивные меры

    Инфраструктура
    09:52

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $71

    Энергетика
    09:49
    Фото

    Азербайджан обсудил в Эр-Рияде расширение партнерства с мировыми оборонными компаниями

    Армия
    09:46

    Золото подешевело в ожидании данных о розничных продажах в США

    Финансы
    09:40
    Фото

    В Гусаре начато восстановление заброшенного водохранилища

    Инфраструктура
    09:40

    В США в результате стрельбы в учебном заведении ученик получил ранение

    Другие страны
    09:38

    Хуш Чокси: Компании из США заинтересованы в участии в тендерах в Азербайджане

    Бизнес
    Лента новостей