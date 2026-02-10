Полиция Исмаиллы обнаружила тайник с наркотиками в лесу

В Исмайыллинском районе Азербайджана сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, задержаным оказался 34-летний житель района Сохбет Исмаилов.

В ходе оперативных мероприятий у задержанного было обнаружено около 2 кг марихуаны и семян конопли.

По данным следствия, Исмаилов оборудовал тайник в лесном массиве района, где хранил наркотические вещества, предназначенные для последующей реализации

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.