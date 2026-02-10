Полиция Исмаиллы обнаружила тайник с наркотиками в лесу
Происшествия
- 10 февраля, 2026
- 09:35
В Исмайыллинском районе Азербайджана сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств.
Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, задержаным оказался 34-летний житель района Сохбет Исмаилов.
В ходе оперативных мероприятий у задержанного было обнаружено около 2 кг марихуаны и семян конопли.
По данным следствия, Исмаилов оборудовал тайник в лесном массиве района, где хранил наркотические вещества, предназначенные для последующей реализации
По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.
