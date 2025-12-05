Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    МЧС обратилось к населению с предупреждением о пожарной безопасности

    Другие
    • 05 декабря, 2025
    • 11:10
    МЧС обратилось к населению с предупреждением о пожарной безопасности

    Министерство по чрезвычайным ситуациям призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности в условиях похолодания.

    Как сообщили Report в министерстве, отмечается, что с началом зимы увеличивается использование электрических и газовых обогревателей, а неисправности в бытовых системах, применение несертифицированных приборов, перегрузка электросети и отсутствие контроля повышают риск пожаров и взрывов.

    МЧС подчеркнуло, что, несмотря на проводимую разъяснительную работу, халатность некоторых граждан и организаций приводит к тяжелым последствиям, человеческим жертвам и ущербу имуществу.

    Министерство напоминает о необходимости не использовать неисправные и не соответствующие стандартам газовые и электрические приборы, поддерживать исправность электросетей и газового хозяйства, поручать монтаж и ремонт только специалистам, не перегружать электролинии и удлинители, не оставлять устройства на зарядке без присмотра, не допускать использования приборов детьми, не хранить горючие материалы в квартире, на балконе и в подъезде, не оставлять включенные приборы при выходе из дома, при подозрении на утечку газа не включать свет и не пользоваться открытым огнем, проветрить помещение, перекрыть газ и вызвать специалиста, не выбрасывать непотушенные спички и окурки.

    В случае пожара рекомендуется закрыть рот и нос влажной тканью, передвигаться согнувшись или ползком, изолировать помещение от дыма влажной тканью, закрыть двери и окна, а при невозможности эвакуироваться - оставаться на балконе или у окна, не пользоваться лифтом. Жильцам других квартир следует оставаться внутри до прибытия спасателей и защититься от задымления.

    Соблюдение этих правил снижает риск для жизни и здоровья.

    При опасности звоните 112.

    МЧС предупреждение пожарная безопасность
    FHN havaların soyuması ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib
    Elvis

    Последние новости

    12:19

    АБР готовит комплексный первичный отчет по декарбонизации АЖД

    Инфраструктура
    12:15

    МИД Азербайджана поздравил Таиланд

    Внешняя политика
    12:08

    Fitch: Доход ЮГК от транспортировки газа составит около $1,5 млрд в год до 2029 года

    Другие
    12:05

    Warner Bros. Discovery начала переговоры с Netflix о продаже активов

    Это интересно
    12:04

    Иоанэ Шаишмелашвили: BBC публикует недостоверные сведения об Азербайджане

    Медиа
    11:55
    Фото

    В Баку проходит первое заседание министров труда, занятости и соцзащиты стран ОТГ

    Внешняя политика
    11:54

    Суд в Армении арестовал архиепископа Хачатряна на два месяца

    В регионе
    11:47

    Рамилия Алиева: Лицензирование ИИ станет глобальным вопросом для медиа

    Медиа
    11:40

    ОЗА: Наша борьба за возвращение на исторические земли опирается на международное право

    Внутренняя политика
    Лента новостей