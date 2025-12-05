МЧС обратилось к населению с предупреждением о пожарной безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности в условиях похолодания.

Как сообщили Report в министерстве, отмечается, что с началом зимы увеличивается использование электрических и газовых обогревателей, а неисправности в бытовых системах, применение несертифицированных приборов, перегрузка электросети и отсутствие контроля повышают риск пожаров и взрывов.

МЧС подчеркнуло, что, несмотря на проводимую разъяснительную работу, халатность некоторых граждан и организаций приводит к тяжелым последствиям, человеческим жертвам и ущербу имуществу.

Министерство напоминает о необходимости не использовать неисправные и не соответствующие стандартам газовые и электрические приборы, поддерживать исправность электросетей и газового хозяйства, поручать монтаж и ремонт только специалистам, не перегружать электролинии и удлинители, не оставлять устройства на зарядке без присмотра, не допускать использования приборов детьми, не хранить горючие материалы в квартире, на балконе и в подъезде, не оставлять включенные приборы при выходе из дома, при подозрении на утечку газа не включать свет и не пользоваться открытым огнем, проветрить помещение, перекрыть газ и вызвать специалиста, не выбрасывать непотушенные спички и окурки.

В случае пожара рекомендуется закрыть рот и нос влажной тканью, передвигаться согнувшись или ползком, изолировать помещение от дыма влажной тканью, закрыть двери и окна, а при невозможности эвакуироваться - оставаться на балконе или у окна, не пользоваться лифтом. Жильцам других квартир следует оставаться внутри до прибытия спасателей и защититься от задымления.

Соблюдение этих правил снижает риск для жизни и здоровья.

При опасности звоните 112.