ОЗА: Наша борьба за возвращение на исторические земли опирается на международное право
Внутренняя политика
- 05 декабря, 2025
- 11:40
Все иностранные эксперты, с которыми мы ведем переговоры, признают правоту Общины Западного Азербайджана (ОЗА).
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Общины, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли в рамках международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение".
Он подчеркнул, что невозможно не поддерживать справедливые требования Общины: "При принятии концепции возвращения (в Западный Азербайджан - ред.) мы особо отметили, что наша борьба за возвращение на исторические земли основана на нормах международного и национального права. В своей деятельности мы строго следуем этим принципам", - заявил депутат.
