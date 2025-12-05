Дональд Трамп первым в истории получил Премию мира ФИФА

Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом премии мира Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Глава ФИФА Джанни Инфантино объявил Трампа обладателем премии и вручил ему именной кубок и медаль. Функционер отметил, что премия мира будет вручаться ежегодно "людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям".

"Это поистине одна из великих почестей в моей жизни", - заявил Трамп. Президент США поблагодарил свою семью, в особенности жену Меланию.