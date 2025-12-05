Дональд Трамп первым в истории получил Премию мира ФИФА
- 05 декабря, 2025
- 22:42
Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом премии мира Международной федерации футбола (ФИФА).
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Глава ФИФА Джанни Инфантино объявил Трампа обладателем премии и вручил ему именной кубок и медаль. Функционер отметил, что премия мира будет вручаться ежегодно "людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям".
"Это поистине одна из великих почестей в моей жизни", - заявил Трамп. Президент США поблагодарил свою семью, в особенности жену Меланию.
22:42
