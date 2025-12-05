ABŞ Prezidenti FİFA Sülh Mükafatına layiq görülüb
Digər ölkələr
- 05 dekabr, 2025
- 22:43
ABŞ Prezidenti Donald Tramp 2026-cı il Dünya Çempionatının püşkatma mərasimi zamanı FİFA Sülh Mükafatına layiq görülüb.
"Report" xəbər verir ki, Tramp mükafatı almaqdan böyük şərəf duyduğunu bildirib: "Hər kəsə təşəkkür etmək istərdim. Dünya daha təhlükəsiz yerdir".
FİFA mükafatı noyabrın 5-də elan edib. O, hər il öz sarsılmaz fədakarlığı və görkəmli nailiyyətləri ilə insanları sülh üçün bir araya gətirməyə kömək edən şəxslərə təqdim olunacaq.
2026-cı il dünya çempionatında ilk dəfə olaraq 48 komanda iştirak edəcək. Turnir iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.
