    Digər ölkələr
    • 05 dekabr, 2025
    • 22:43
    ABŞ Prezidenti FİFA Sülh Mükafatına layiq görülüb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp 2026-cı il Dünya Çempionatının püşkatma mərasimi zamanı FİFA Sülh Mükafatına layiq görülüb.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp mükafatı almaqdan böyük şərəf duyduğunu bildirib: "Hər kəsə təşəkkür etmək istərdim. Dünya daha təhlükəsiz yerdir".

    FİFA mükafatı noyabrın 5-də elan edib. O, hər il öz sarsılmaz fədakarlığı və görkəmli nailiyyətləri ilə insanları sülh üçün bir araya gətirməyə kömək edən şəxslərə təqdim olunacaq.

    2026-cı il dünya çempionatında ilk dəfə olaraq 48 komanda iştirak edəcək. Turnir iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.

