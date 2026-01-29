İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    "AmCham": İnzibati mübahisələrə məhkəmədə baxılması üçün dəqiq prosessual müddət olmalıdır

    Biznes
    • 29 yanvar, 2026
    • 13:59
    AmCham: İnzibati mübahisələrə məhkəmədə baxılması üçün dəqiq prosessual müddət olmalıdır

    Azərbaycanda inzibati mübahisələrə dair işlərə (o cümlədən vergi mübahisələri) məhkəmədə baxılmasının dəqiq prosessual müddəti müəyyən edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının ("AmCham") "Ağ sənəd 2025" adlı hesabatında qeyd edilib.

    Sənəddə deyilir ki, ölkədə inzibati, o cümlədən vergi mübahisələrinə dair məhkəmə işlərində işə baxılma müddətləri dəqiq müəyyən edilməyib: "Bu isə işlərin uzanmasına, tərəflər üçün hüquqi qeyri-müəyyənliyə, məhkəmə proseslərinin səmərəsizliyinə səbəb olur. İxtisaslaşmış məhkəmələrin olmaması, xüsusilə, mürəkkəb vergi mübahisələrinin həllində peşəkarlığın və sürətin təmin edilməsini çətinləşdirir".

    Ticarət Palatasının ekspertləri hesab edirlər ki, müvafiq sahələrdə kadr sayının artırılması və ixtisaslaşmış məhkəmələrin, xüsusilə vergi məsələlərinə dair ixtisaslaşmış məhkəmələrin yaradılması zəruridir.

    Azərbaycan Ağ sənəd 2025 Vergi mübahisələri
    Отчет AmCham: Отсутствие сроков по налоговым спорам снижает эффективность судов

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti