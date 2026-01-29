Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Отчет AmCham: Отсутствие сроков по налоговым спорам снижает эффективность судов

    Бизнес
    • 29 января, 2026
    • 14:15
    Отчет AmCham: Отсутствие сроков по налоговым спорам снижает эффективность судов

    Американская торговая палата (AmCham) считает необходимым установить в Азербайджане четкие процессуальные сроки рассмотрения в судах дел по административным спорам, включая налоговые разбирательства.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете AmCham "Белая бумага – 2025".

    В настоящее время сроки рассмотрения судебных дел по административным, в том числе налоговым спорам законодательно не определены. Это, по мнению экспертов, приводит к затягиванию процессов, правовой неопределенности для сторон и снижению эффективности судебных разбирательств.

    Кроме того, отсутствие специализированных судов, особенно по сложным налоговым спорам, затрудняет обеспечение должного уровня профессионализма и оперативности.

    Эксперты AmCham считают необходимым увеличить кадровый потенциал в соответствующих сферах, а также создать специализированные суды, в частности суды, специализирующиеся на рассмотрении налоговых споров.

    AmCham Azerbaijan судебные разбирательства
    "AmCham": İnzibati mübahisələrə məhkəmədə baxılması üçün dəqiq prosessual müddət olmalıdır
    Ты - Король

    Последние новости

    15:06

    Стармер подтвердил введение Китаем безвизового режима для британцев

    Другие страны
    14:59

    Стоимость внебиржевых сделок в Азербайджане сократилась вдвое

    Финансы
    14:52

    В Азербайджане предлагается создание Национального фонда продвижения туризма

    Туризм
    14:41

    В российской школе от кишечной инфекции пострадало около 100 детей

    Другие страны
    14:38

    Песков: Тема экстрадиции Башара Асада не обсуждалась на переговорах Путина и аш-Шараа

    Другие страны
    14:37

    Кремль считает, что атака США на Иран чревата региональным хаосом

    Другие страны
    14:33

    В Китае заявили о планах развивать космический туризм

    Другие страны
    14:29

    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в ж/д сфере

    Инфраструктура
    14:24

    Таяни: ЕС уже сегодня утвердит список членов КСИР, попадающих под санкции

    Другие страны
    Лента новостей