Отчет AmCham: Отсутствие сроков по налоговым спорам снижает эффективность судов

Американская торговая палата (AmCham) считает необходимым установить в Азербайджане четкие процессуальные сроки рассмотрения в судах дел по административным спорам, включая налоговые разбирательства.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете AmCham "Белая бумага – 2025".

В настоящее время сроки рассмотрения судебных дел по административным, в том числе налоговым спорам законодательно не определены. Это, по мнению экспертов, приводит к затягиванию процессов, правовой неопределенности для сторон и снижению эффективности судебных разбирательств.

Кроме того, отсутствие специализированных судов, особенно по сложным налоговым спорам, затрудняет обеспечение должного уровня профессионализма и оперативности.

Эксперты AmCham считают необходимым увеличить кадровый потенциал в соответствующих сферах, а также создать специализированные суды, в частности суды, специализирующиеся на рассмотрении налоговых споров.