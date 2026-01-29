Отчет AmCham: Отсутствие сроков по налоговым спорам снижает эффективность судов
- 29 января, 2026
- 14:15
Американская торговая палата (AmCham) считает необходимым установить в Азербайджане четкие процессуальные сроки рассмотрения в судах дел по административным спорам, включая налоговые разбирательства.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете AmCham "Белая бумага – 2025".
В настоящее время сроки рассмотрения судебных дел по административным, в том числе налоговым спорам законодательно не определены. Это, по мнению экспертов, приводит к затягиванию процессов, правовой неопределенности для сторон и снижению эффективности судебных разбирательств.
Кроме того, отсутствие специализированных судов, особенно по сложным налоговым спорам, затрудняет обеспечение должного уровня профессионализма и оперативности.
Эксперты AmCham считают необходимым увеличить кадровый потенциал в соответствующих сферах, а также создать специализированные суды, в частности суды, специализирующиеся на рассмотрении налоговых споров.