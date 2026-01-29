İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    UEFA Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyunu azarkeş sayına görə üçüncü olub

    Futbol
    • 29 yanvar, 2026
    • 14:11
    UEFA Çempionlar Liqası: Liverpul - Qarabağ oyunu azarkeş sayına görə üçüncü olub

    İngiltərədə "Liverpul" və "Qarabağ" komandaları arasında keçirilmiş UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyunu VIII turda azarkeş sayına görə üçüncü olub.

    "Report"un məlumatına görə, "Enfild" stadionunda baş tutan qarşılaşmada 60043 tərəfdar qeydə alınıb.

    "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "İnter" matçı (0:2) birinci sırada yer alıb. Sözügedən görüşdə tribunalarında 81365 tamaşaçı əyləşib.

    "Benfika" (Portuqaliya) - "Real" (İspaniya) oyunu (4:2) bu göstəriciyə görə ikinci pillədə qərarlaşıb. Həmin matçda 64305 fanat olub.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Liverpul"a altı cavabsız qolla uduzub. Liqa mərhələsini 10 xalla 22 sırada bitirən "köhlən atlar" pley-offda İngiltərənin "Nyukasl" və ya Fransanın PSJ klubu ilə üz-üzə gələcək. Bu raundun püşkü yanvarın 30-da atılacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası Liverpul - Qarabağ Liqa mərhələsi VIII tur azarkeş sayı rekord

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti