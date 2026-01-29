İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Gürcüstan XİN QDİƏT-ə sədrlik dövründə əsas prioritetləri açıqlayıb

    Region
    • 29 yanvar, 2026
    • 13:41
    Gürcüstan XİN QDİƏT-ə sədrlik dövründə əsas prioritetləri açıqlayıb

    Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ölkəsinin Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (QDİƏT) sədrliyi dövründə əsas prioritetləri açıqlayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, M.Boçorişvili bu barədə QDİƏT-in baş katibi Lazar Komanesku ilə Tbilisidə keçirilən birgə mətbuat konfransında danışıb.

    Nazirin sözlərinə görə, Gürcüstanın sədrliyi dövründə əsas prioritetlər regional əlaqələrin gücləndirilməsi, Orta Dəhlizin inkişafının təşviqi, enerji təhlükəsizliyinin artırılması, rəqəmsallaşma və yaxşı idarəetmənin dəstəklənməsi, həmçinin Qara dəniz regionunun turizm və mədəni potensialının genişləndirilməsi olacaq.

    M.Boçorişvili qeyd edib ki, Gürcüstanın strateji mövqeyi və açıq iqtisadi siyasəti ölkəni Avropa ilə Asiya arasında mühüm əlaqə mərkəzinə çevirib. O vurğulayıb ki, Gürcüstan qlobal təchizat zəncirlərinin formalaşmasında, enerji şaxələndirilməsində və iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşməsində etibarlı tərəfdaş olaraq qalır.

    Nazir bildirib ki, Gürcüstan Orta Dəhlizi təkcə nəqliyyat marşrutu deyil, təhlükəsiz və səmərəli iqtisadi körpü kimi inkişaf etdirməyi hədəfləyir.

    Neft və enerji layihələri, Qara dəniz sualtı elektrik kabeli, dəmir yolu və avtomobil magistrallarının modernləşdirilməsi, eləcə də Anakliya dərin dəniz limanı layihəsinin regionun və Avropanın rifahına mühüm töhfə verəcəyi vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, Gürcüstan 1 yanvar 2026-cı il tarixindən etibarən altı ay müddətinə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (QDİƏT) sədrlik edir.

    Maka Boçorişvili Gürcüstan qdiət
    МИД Грузии обозначил приоритеты на период председательства в ОЧЭС

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti