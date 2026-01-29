Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    МИД Грузии обозначил приоритеты на период председательства в ОЧЭС

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 14:15
    МИД Грузии обозначил приоритеты на период председательства в ОЧЭС

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили объявила основные приоритеты страны в период председательства в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

    Как сообщает грузинское бюро Report, она озвучила приоритеты страны на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОЧЭС Лазаром Команеску в Тбилиси.

    По ее словам, целями председательства Грузии будут укрепление региональной взаимосвязи и содействие развитию Среднего коридора, обеспечение энергетической безопасности, содействие цифровизации и надлежащему управлению, а также укрепление туристического потенциала региона и культурных связей.

    Бочоришвили отметила, что благодаря своему стратегическому расположению и открытой экономической политике Грузия является центром связей между Европой и Азией. Она добавила, что Грузия сохраняет свой статус конструктивного и надежного партнера и играет решающую роль в формировании глобальных цепочек поставок, диверсификации источников энергии и углублении экономических связей.

    "Наша концепция основана на укреплении транспортной связности, где Средний коридор является не просто транспортным маршрутом, но и безопасным, быстрым и эффективным экономическим мостом. Текущие инфраструктурные проекты, включая нефтепровод, подводный силовой кабель в Черном море, добычу сжиженного природного газа в Черном море, модернизацию железнодорожной системы, строительство автомагистрали Восток-Запад и проекты глубоководного порта Анаклия, внесут значительный вклад в общее процветание Европы", - добавила глава грузинского МИД.

    Напомним, что председательство Грузии в ОЧЭС началось 1 января 2026 года и продлится шесть месяцев.

    Мака Бочоришвили ОЧЭС Лазар Команеску
    Gürcüstan XİN QDİƏT-ə sədrlik dövründə əsas prioritetləri açıqlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    15:06

    Стармер подтвердил введение Китаем безвизового режима для британцев

    Другие страны
    14:59

    Стоимость внебиржевых сделок в Азербайджане сократилась вдвое

    Финансы
    14:52

    В Азербайджане предлагается создание Национального фонда продвижения туризма

    Туризм
    14:41

    В российской школе от кишечной инфекции пострадало около 100 детей

    Другие страны
    14:38

    Песков: Тема экстрадиции Башара Асада не обсуждалась на переговорах Путина и аш-Шараа

    Другие страны
    14:37

    Кремль считает, что атака США на Иран чревата региональным хаосом

    Другие страны
    14:33

    В Китае заявили о планах развивать космический туризм

    Другие страны
    14:29

    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в ж/д сфере

    Инфраструктура
    14:24

    Таяни: ЕС уже сегодня утвердит список членов КСИР, попадающих под санкции

    Другие страны
    Лента новостей