МИД Грузии обозначил приоритеты на период председательства в ОЧЭС

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили объявила основные приоритеты страны в период председательства в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает грузинское бюро Report, она озвучила приоритеты страны на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОЧЭС Лазаром Команеску в Тбилиси.

По ее словам, целями председательства Грузии будут укрепление региональной взаимосвязи и содействие развитию Среднего коридора, обеспечение энергетической безопасности, содействие цифровизации и надлежащему управлению, а также укрепление туристического потенциала региона и культурных связей.

Бочоришвили отметила, что благодаря своему стратегическому расположению и открытой экономической политике Грузия является центром связей между Европой и Азией. Она добавила, что Грузия сохраняет свой статус конструктивного и надежного партнера и играет решающую роль в формировании глобальных цепочек поставок, диверсификации источников энергии и углублении экономических связей.

"Наша концепция основана на укреплении транспортной связности, где Средний коридор является не просто транспортным маршрутом, но и безопасным, быстрым и эффективным экономическим мостом. Текущие инфраструктурные проекты, включая нефтепровод, подводный силовой кабель в Черном море, добычу сжиженного природного газа в Черном море, модернизацию железнодорожной системы, строительство автомагистрали Восток-Запад и проекты глубоководного порта Анаклия, внесут значительный вклад в общее процветание Европы", - добавила глава грузинского МИД.

Напомним, что председательство Грузии в ОЧЭС началось 1 января 2026 года и продлится шесть месяцев.