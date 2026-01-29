İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    "Real" Emerini baş məşqçi postuna gətirməyi planlaşdırır

    Futbol
    • 29 yanvar, 2026
    • 13:58
    Real Emerini baş məşqçi postuna gətirməyi planlaşdırır

    İspaniyanın "Real" klubu cari mövsümün sonunda baş məşqçi dəyişikliyi edəcəyi təqdirdə, bu vəzifəyə "Aston Villa"nın çalışdırıcısı Unai Emerini gətirməyi planlaşdırır.

    "Report" İspaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, tərəflər arasında mümkün təyinatla bağlı artıq bir neçə gün əvvəl danışıqlar baş tutub.

    Hazırda 54 yaşlı mütəxəssis "Kral klubu"nun rəhbərliyi üçün prioritet namizəd hesab olunur.

    Qeyd edək ki, U.Emeri 2022-ci ildən İngiltərənin "Aston Villa" klubuna rəhbərlik edir. O, karyerası ərzində Rusiyanın "Spartak", İspaniyanın "Sevilya", "Vilyarreal", İngiltərənin "Arsenal" klublarında da çalışıb.

