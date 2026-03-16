Türkiyə XİN: Krımdakı vəziyyəti de-fakto tanımırıq və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik
- 16 mart, 2026
- 12:56
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Krım Muxtar Respublikasının qanunsuz ilhaqını tanımadığını bir daha açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, nazirlik bununla bağlı bəyanat yayıb.
"Rusiyanın Ukraynanın Krım Muxtar Respublikasını qeyri-qanuni referendum nəticəsində ilhaq etməsinin on ikinci ildönümündə beynəlxalq hüquqa zidd vəziyyəti de-fakto tanımadığımızı bir daha təsdiqləyirik. Türkiyə Ukraynanın müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə güclü dəstəyini davam etdirməklə Krım türklərinin vəziyyəti başda olmaqla yarımadadakı inkişafı yaxından izləyərək məsələni gündəmdə saxlamayacaq", - bəyanatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
13:27
SOCAR "Palmali" Qrupunun qaldırdığı iddialarla bağlı arbitraj prosesində qalib gəlibEnergetika
13:25
Bu gün sonuncu Qədr gecəsidirDin
13:21
Füceyrə limanında PUA hücumundan sonra neft yükləmə əməliyyatları dayandırılıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:19
KİV: İran İsrailə hücumlar zamanı kasetli bombalardan istifadə edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:12
Premyer Liqada XXVI turun oyun proqramı açıqlanıbFutbol
13:11
Ötən ay Azərbaycanda 10 mindən çox əcnəbi qeydiyyata düşmək üçün müraciət edibDaxili siyasət
13:09
Srbui Qalyan: Ermənistanın yeni Konstitusiya layihəsinin mətni hazırdırRegion
13:01
Azərbaycan sənaye təhlükəsizliyi üzrə yeni dövlət standartlarını qəbul edibBiznes
13:00