    МИД Турции: Анкара не признает де-факто ситуацию в Крыму и поддерживает Украину

    • 16 марта, 2026
    • 12:45
    МИД Турции: Анкара не признает де-факто ситуацию в Крыму и поддерживает Украину

    Турция не признает сложившееся де-факто положение в Крыму, которое представляет собой нарушение международного права.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

    "Решительно поддерживая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, Турция продолжит внимательно следить за ситуацией на полуострове и держать ее в повестке дня, уделяя особое внимание положению крымских татар - тюркского народа", - говорится в заявлении.

    Напомним, что оккупация Крымского полуострова Россией началась 20 февраля 2014 года с ввода войск и захвата стратегических объектов. 16 марта под контролем российских военных был проведен "референдум". Два дня спустя Россия объявила об аннексии Крыма. 27 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Украины.

    Оккупация Крыма продолжается в настоящее время. Мировое сообщество, включая Азербайджан, не признает его аннексию.

    Российско-украинский конфликт МИД Турции Аннексия Крыма
    Türkiyə XİN: Krımdakı vəziyyəti de-fakto tanımırıq və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik
    Turkish Foreign Ministry: Ankara doesn't recognize de facto situation in Crimea, supports Ukraine
    Ты - Король

