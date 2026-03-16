    Digər ölkələr
    • 16 mart, 2026
    • 13:19
    KİV: İran İsrailə hücumlar zamanı kasetli bombalardan istifadə edib - YENİLƏNİB

    İranın İsrailin mərkəzindəki şəhərlərdən birinə növbəti raket zərbəsi nəticəsində ev zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-i məlumat yayıb.

    Xilasetmə xidmətlərinin məlumatına görə, İsrailin mərkəzi hissəsində bir neçə yerə bomba düşüb, xəsarət alan yoxdur. Zərbələr zamanı kasetli bombalardan istifadə edildiyi ehtimal olunur.

    İsraildə İrandan raket atışları qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun açıqlamasında bildirilib.

    "Bir müddət əvvəl İsrail Ordusunun qüvvələri İrandan ölkə ərazisi istiqamətində raketlərin buraxılışını qeydə alıb. Hava hücumundan müdafiə sistemləri təhlükənin qarşısının alınması üzərində işləyir", - məlumatda qeyd olunub.

    İsrail Müdafiə Ordusu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    СМИ: При атаках Иран использовал кассетные бомбы - ОБНОВЛЕНО
    Media: Iran used cluster bombs in attacks - UPDATED

    13:27

    SOCAR "Palmali" Qrupunun qaldırdığı iddialarla bağlı arbitraj prosesində qalib gəlib

    Energetika
    13:25

    Bu gün sonuncu Qədr gecəsidir

    Din
    13:21

    Füceyrə limanında PUA hücumundan sonra neft yükləmə əməliyyatları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:19

    KİV: İran İsrailə hücumlar zamanı kasetli bombalardan istifadə edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:12

    Premyer Liqada XXVI turun oyun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    13:11

    Ötən ay Azərbaycanda 10 mindən çox əcnəbi qeydiyyata düşmək üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    13:09

    Srbui Qalyan: Ermənistanın yeni Konstitusiya layihəsinin mətni hazırdır

    Region
    13:01

    Azərbaycan sənaye təhlükəsizliyi üzrə yeni dövlət standartlarını qəbul edib

    Biznes
    13:00

    Çin və ABŞ Trampın Pekinə səfəri ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti