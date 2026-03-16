СМИ: При атаках Иран использовал кассетные бомбы - ОБНОВЛЕНО
- 16 марта, 2026
- 13:12
В результате очередного ракетного удара Ирана по одному из городов в центре Израиля был поврежден дом.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.
По данным спасательных служб, в центральной части Израиля зафиксировано несколько мест падения бомб, пострадавших нет. Предполагается, что при ударах были использованы кассетные бомбы.
В Израиле зафиксировали запуск ракет из Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Израиля. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - сказано в сообщении.
