СМИ: При атаках Иран использовал кассетные бомбы - ОБНОВЛЕНО
    СМИ: При атаках Иран использовал кассетные бомбы - ОБНОВЛЕНО

    В результате очередного ракетного удара Ирана по одному из городов в центре Израиля был поврежден дом.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

    По данным спасательных служб, в центральной части Израиля зафиксировано несколько мест падения бомб, пострадавших нет. Предполагается, что при ударах были использованы кассетные бомбы.

    В Израиле зафиксировали запуск ракет из Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Израиля. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - сказано в сообщении.

