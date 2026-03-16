Premyer Liqada XXVI turun oyun proqramı açıqlanıb
Futbol
- 16 mart, 2026
- 13:12
Misli Premyer Liqasında XXVI turun oyun proqramı açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XXVI tur
5 aprel
15:30. "Kəpəz" – "Qəbələ"
Yevlax şəhər stadionu
18:00. "Sumqayıt" – "Neftçi"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
6 aprel
19:00. "Qarabağ" – "Karvan-Yevlax"
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
7 aprel
15:00. "İmişli" – "Turan Tovuz"
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
17:15. "Zirə" – "Şamaxı"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
19:30. "Araz-Naxçıvan" – "Sabah"
"Liv Bona Dea Arena"
13:12
Premyer Liqada XXVI turun oyun proqramı açıqlanıbFutbol
