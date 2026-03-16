    Premyer Liqada XXVI turun oyun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    • 16 mart, 2026
    • 13:12
    Premyer Liqada XXVI turun oyun proqramı açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında XXVI turun oyun proqramı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XXVI tur

    5 aprel

    15:30. "Kəpəz" – "Qəbələ"

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Sumqayıt" – "Neftçi"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    6 aprel

    19:00. "Qarabağ" – "Karvan-Yevlax"

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

    7 aprel

    15:00. "İmişli" – "Turan Tovuz"

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    17:15. "Zirə" – "Şamaxı"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    19:30. "Araz-Naxçıvan" – "Sabah"

    "Liv Bona Dea Arena"

