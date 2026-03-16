    Region
    • 16 mart, 2026
    • 13:09
    Srbui Qalyan: Ermənistanın yeni Konstitusiya layihəsinin mətni hazırdır

    Ermənistanın yeni Konstitusiya layihəsinin mətni artıq hazırdır, onun hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasının İdarə Heyətinin iclasında, həmçinin eyniadlı parlament fraksiyasında müzakirə edilməsi planlaşdırılır.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin ədliyyə naziri Srbui Qalyan bu gün ədliyyə naziri yanında İctimai Şuranın birinci iclasında bəyan edib.

    Qurumun rəhbəri mətnin dərc olunacağı tarixlə bağlı məlumatlı olmadığını bildirib.

    "Konstitusiya İslahatları Şurası çox fəal işləyir. Biz hər həftə iclaslar keçiririk. Söz verdiyim kimi, mətn hazırdır. Lakin onun dərc olunması ilə bağlı hələlik heç bir məlumat yoxdur, çünki mətnin "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasının İdarə Heyətində və parlament fraksiyasında müzakirə edilməsi qərara alınıb. Bundan sonra mətnin dərc olunması ilə bağlı qərar veriləcək", - nazir bildirib.

    Србуи Галян: Текст нового проекта Конституции Армении уже готов
    Srbuhi Galyan: Draft of Armenia's new constitution ready for discussion

    Son xəbərlər

    13:27

    SOCAR "Palmali" Qrupunun qaldırdığı iddialarla bağlı arbitraj prosesində qalib gəlib

    Energetika
    13:25

    Bu gün sonuncu Qədr gecəsidir

    Din
    13:21

    Füceyrə limanında PUA hücumundan sonra neft yükləmə əməliyyatları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:19

    KİV: İran İsrailə hücumlar zamanı kasetli bombalardan istifadə edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:12

    Premyer Liqada XXVI turun oyun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    13:11

    Ötən ay Azərbaycanda 10 mindən çox əcnəbi qeydiyyata düşmək üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    13:09

    Srbui Qalyan: Ermənistanın yeni Konstitusiya layihəsinin mətni hazırdır

    Region
    13:01

    Azərbaycan sənaye təhlükəsizliyi üzrə yeni dövlət standartlarını qəbul edib

    Biznes
    13:00

    Çin və ABŞ Trampın Pekinə səfəri ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti