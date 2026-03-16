Србуи Галян: Текст нового проекта Конституции Армении уже готов

Текст нового проекта Конституции Армении уже готов, его планируется обсудить на заседании правления правящей партии "Гражданский договор", а также в одноименной парламентской фракции.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня заявила министр юстиции Армении Србуи Галян на первом заседании Общественного совета при министре юстиции.

Глава ведомства отметила, что она не распологает информацией о дате публикации текста.

"Совет по конституционным реформам работает очень активно. Мы проводим заседания каждую неделю. И текст готов, как я и обещала. Но у меня пока нет новостей относительно публикации, потому что было решено обсудить текст также в правлении партии "Гражданский договор" и в парламентской фракции. После этого будет принято решение о публикации текста", - сказала министр.