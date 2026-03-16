Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" – "Zirə" və "Qarabağ" – "Sabah" oyunları eyni gündə olacaq
Futbol
- 16 mart, 2026
- 12:51
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk oyunlarının proqramı bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Azərbaycan Kuboku
Yarımfinal, ilk oyunlar
3 aprel (cümə)
17:30. "Turan Tovuz" – "Zirə"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
20:00. "Qarabağ" – "Sabah"
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
