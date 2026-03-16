Çin və ABŞ Trampın Pekinə səfəri ilə bağlı danışıqlar aparır
Digər ölkələr
- 16 mart, 2026
- 13:00
Çin və ABŞ Ağ Evin lideri Donald Trampın Çinə səfəri ilə bağlı təmasdadır.
"Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Lin Tszyan mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, dövlət başçılarının diplomatiyası Çin-ABŞ münasibətlərində əvəzolunmaz strateji istiqamətləndirici rol oynayır.
Daha əvvəl Trampın martın 31-dən aprelin 2-dək Çinə səfər edəcəyi barədə məlumat verilmişdi. O, sıx qrafik və təhlükəsizliklə əlaqədar səfəri zamanı yalnız Pekini ziyarət edəcək.
13:27
SOCAR "Palmali" Qrupunun qaldırdığı iddialarla bağlı arbitraj prosesində qalib gəlibEnergetika
13:25
Bu gün sonuncu Qədr gecəsidirDin
13:21
Füceyrə limanında PUA hücumundan sonra neft yükləmə əməliyyatları dayandırılıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:19
KİV: İran İsrailə hücumlar zamanı kasetli bombalardan istifadə edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:12
Premyer Liqada XXVI turun oyun proqramı açıqlanıbFutbol
13:11
Ötən ay Azərbaycanda 10 mindən çox əcnəbi qeydiyyata düşmək üçün müraciət edibDaxili siyasət
13:09
Srbui Qalyan: Ermənistanın yeni Konstitusiya layihəsinin mətni hazırdırRegion
13:01
Azərbaycan sənaye təhlükəsizliyi üzrə yeni dövlət standartlarını qəbul edibBiznes
