МИД Китая: С США поддерживаем контакты по вопросу визита Трампа

Китай и США поддерживают контакты по поводу визита президента США Дональда Трампа в КНР.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на очередной ведомственной пресс-конференции.

По его словам, дипломатия глав государств играет незаменимую стратегическую направляющую роль в китайско-американских отношениях.

Ранее сообщалось о том, что Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля. Он в ходе своего визита посетит лишь Пекин в связи с плотным графиком и соображениями безопасности.