МИД Китая: С США поддерживаем контакты по вопросу визита Трампа
- 16 марта, 2026
- 12:48
Китай и США поддерживают контакты по поводу визита президента США Дональда Трампа в КНР.
Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на очередной ведомственной пресс-конференции.
По его словам, дипломатия глав государств играет незаменимую стратегическую направляющую роль в китайско-американских отношениях.
Ранее сообщалось о том, что Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля. Он в ходе своего визита посетит лишь Пекин в связи с плотным графиком и соображениями безопасности.
Последние новости
13:15
В порту Фуджайра приостановили погрузку нефти после удара БПЛА - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:12
СМИ: При атаках Иран использовал кассетные бомбы - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:11
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и снегЭкология
13:04
Джамшид Амиров назначен руководителем аппарата MİDAИнфраструктура
13:03
Србуи Галян: Текст нового проекта Конституции Армении уже готовВ регионе
12:50
Мартин Райан осужден в Азербайджане на 10 лет за шпионажПроисшествия
12:49
В Сабунчинском районе 53-летняя женщина умерла во время родовПроисшествия
12:48
В Азербайджане пенсионеры составляют 10,7% от общей численности населенияСоциальная защита
12:48