    Азербайджан был представлен на дипломатической ярмарке в Киеве

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 22:22
    Ежегодная благотворительная дипломатическая ярмарка "Charity Fair – 2025" прошла в Киеве по инициативе Татьяны Сибиги, супруги министра иностранных дел Украины, главы Ассоциации жён дипломатов Украины, при поддержке МИД Украины.

    Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, на ярмарке также было представлено посольство Азербайджана в Украине.

    На азербайджанском стенде благотворительной ярмарки были представлены блюда национальной кухни, национальные сувениры и изделия ручной работы.

    Киевлянам, гостям и дипломатическим представительствам иностранных государств раздавали различные сладости и чаи. В ходе мероприятия министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его супруга Татьяна Сибига посетили стенды иностранных дипломатических миссий и украинских производителей.

    Министр иностранных дел Украины также посетил национальный стенд Азербайджана.

    В рамках мероприятия дипломатические миссии 29 стран представили своё национальное культурное наследие и традиции. Выступление азербайджанского танцевального коллектива "Кавказ" на благотворительном фестивале было встречено аплодисментами участников.

