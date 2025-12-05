Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    СМИ: В Нидерландах заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы

    • 05 декабря, 2025
    • 22:02
    СМИ: В Нидерландах заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы

    Заключенные взяли в заложники двух сотрудников исправительного учреждения в нидерландском городе Вюгт (провинция Северный Брабант).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь Службы исполнения наказаний Нидерландов Роксана Бейсман.

    "В психиатрическом отделении тюрьмы "Вюгта" в заложники взяты двое сотрудников учреждения. Подразделения полиции работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль", - рассказала она. Бейсман подтвердила, что речи не идет об особо охраняемой части колонии, где содержатся наиболее опасные заключенные, и добавила, что семьи взятых в заложники сотрудников тюрьмы уведомлены об инциденте.

    По данным регионального вещателя Omroep Brabant, на территорию учреждения вошли сотрудники спецподразделения правоохранительных органов. В министерстве юстиции и безопасности подтвердили, что инцидент происходит "исключительно внутри стен" тюрьмы, поисковые мероприятия вне ее периметра не ведутся.

