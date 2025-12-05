İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Niderlandda məhbuslar həbsxananın iki əməkdaşını girov götürüblər

    Digər ölkələr
    • 05 dekabr, 2025
    • 22:10
    Niderlandda məhbuslar həbsxananın iki əməkdaşını girov götürüblər

    Niderlandın Vyugt şəhərində məhbuslar həbsxananın iki əməkdaşını girov götürüblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Niderland Penitensiar Xidmətinin sözçüsü Roksan Beysman məlumat verib.

    "Həbsxananın iki əməkdaşı Vught həbsxanasının psixiatriya şöbəsində girov götürülüb. Polis bölmələri hadisə yerindədir və vəziyyəti mümkün qədər tez nəzarətə götürmək üçün əlindən gələni edir", - o deyib.

    Roksan Beysman, hadisənin həbsxananın ən təhlükəli məhbusların saxlandığı bölməsində olmadığını təsdiqləyib və əlavə edib ki, girov götürülən işçilərin ailələri hadisə ilə bağlı məlumatlandırılıb.

    Regional yayımçı Omroep Brabantın məlumatına görə, hüquq-mühafizə orqanlarından xüsusi təyinatlılar həbsxanaya daxil olub.

    Ədliyyə və Təhlükəsizlik Nazirliyi hadisənin "yalnız həbsxana divarları arasında" baş verdiyini və onun perimetrindən kənarda heç bir əməliyyat-axtarış tədbirlərinin aparılmadığını təsdiqləyib.

    Niderland məhbus həbsxana
    СМИ: В Нидерландах заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы

    Son xəbərlər

    23:01

    Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Aİ rəsmilərinə açıq məktub ünvanlayıblar

    Xarici siyasət
    22:43

    ABŞ Prezidenti FİFA Sülh Mükafatına layiq görülüb

    Digər ölkələr
    22:10

    Niderlandda məhbuslar həbsxananın iki əməkdaşını girov götürüblər

    Digər ölkələr
    22:04

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin tezliklə həll olunacağına əmindir

    Digər ölkələr
    22:04
    Foto

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan tədqiqatları üzrə IV Avropa Konfransında iştirak edib

    Xarici siyasət
    21:51
    Foto

    Azərbaycanın iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıb

    Fərdi
    21:50
    Foto

    Nazir beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb

    Fərdi
    21:45
    Foto

    Azərbaycan Kiyevdə keçirilən diplomatik yarmarkada təmsil olunub

    Xarici siyasət
    21:27

    ABŞ səfiri Sarkozi ilə həbsxanada görüşmək istəyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti