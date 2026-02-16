İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Maqnus Karlsen ilk dəfə keçirilən şahmat növündə dünya çempionu olub

    16 fevral, 2026
    • 10:47
    Maqnus Karlsen ilk dəfə keçirilən şahmat növündə dünya çempionu olub
    Norveçli Maqnus Karlsen Almaniyanın Vaysenhauz şəhərində keçirilən Fişer şahmatı üzrə dünya çempionatının qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, Karlsen FİDE-nin himayəsi altında ilk dəfə təşkil olunan bu növ üzrə mundialın finalında amerikalı Fabiano Karuana ilə qarşılaşıb.

    Görüş skandinaviyalı qrossmeysterin 2,5:1,5 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bürünc medal uğrunda oyunda isə özbəkistanlı Nodirbek Abdusattorov almaniyalı Vinsent Kaymerə eyni hesabla qalib gəlib.

    Bununla da M.Karlsen karyerasında 21-ci dünya çempionluğunu qazanıb. 35 yaşlı şahmatçının hesabında həmçinin klassik şahmatda 5, blitsdə 9 və rapiddə 6 dünya çempionluğu var.

