Maqnus Karlsen ilk dəfə keçirilən şahmat növündə dünya çempionu olub
Fərdi
- 16 fevral, 2026
- 10:47
Maqnus Karlsen
Norveçli Maqnus Karlsen Almaniyanın Vaysenhauz şəhərində keçirilən Fişer şahmatı üzrə dünya çempionatının qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, Karlsen FİDE-nin himayəsi altında ilk dəfə təşkil olunan bu növ üzrə mundialın finalında amerikalı Fabiano Karuana ilə qarşılaşıb.
Görüş skandinaviyalı qrossmeysterin 2,5:1,5 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bürünc medal uğrunda oyunda isə özbəkistanlı Nodirbek Abdusattorov almaniyalı Vinsent Kaymerə eyni hesabla qalib gəlib.
Bununla da M.Karlsen karyerasında 21-ci dünya çempionluğunu qazanıb. 35 yaşlı şahmatçının hesabında həmçinin klassik şahmatda 5, blitsdə 9 və rapiddə 6 dünya çempionluğu var.
Son xəbərlər
11:44
Səfir: Bakı və Əbu-Dabi hərtərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq barədə razılığa gəlibXarici siyasət
11:37
Bakıda qadının əməliyyatdan sonra ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılırHadisə
11:36
Xocalı şəhəri, Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrinə daha 60 ailə yola salınıbDaxili siyasət
11:35
BƏƏ naziri: Azərbaycanla münasibətlər ümumi inkişaf baxışına əsaslanırXarici siyasət
11:34
Ukraynanın sabiq energetika nazirinə "Midas" işi üzrə şübhəli bilinirDigər ölkələr
11:28
Yusif Abdullayev: "BƏƏ ilə geniş biznes əlaqələri üçün böyük potensial var"Biznes
11:24
Azərbaycanlı tələbələrə ispan müəllimlər dərs keçəcəkBiznes
11:24
"Milan" "Barselona"nın müdafiəçisi ilə maraqlanırFutbol
11:18