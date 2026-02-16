İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Keçən ay 23 milyon manata yaxın dəyərdə narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Daxili siyasət
    • 16 fevral, 2026
    • 10:43
    Keçən ay 23 milyon manata yaxın dəyərdə narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Bu ilin yanvar ayında qanunsuz dövriyyədən çıxarılmış 893 kq 456, 646 qr narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin ümumilikdə dəyəri 22 milyon 795 min AZN kimi qiymətləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən İşçi Qrupunun bu ilin yanvar ayı üzrə hesabatında qeyd olunub.

    Məlumata görə, aşkarlanmış faktlar üzrə qanunsuz dövriyyədən ümumilikdə müsadirə olunmuş 893 kq 456,646 qram narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 765 kq 086,6 qramını marixuana, 76 kq 396,846 qramını heroin, 23 kq 339 qramını tiryək, 20 kq 032,8 qramını həşiş, 6 kq 043,5 qramını digər narkotik vasitələr və 2 kq 557,9 qramını psixotrop maddələr təşkil edib.

    narkotik dövriyyədən çıxarılma Narkomaniya
    В Азербайджане в январе изъяли наркотики на 22,8 млн манатов

    Son xəbərlər

    11:44

    Səfir: Bakı və Əbu-Dabi hərtərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    11:37

    Bakıda qadının əməliyyatdan sonra ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

    Hadisə
    11:36

    Xocalı şəhəri, Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrinə daha 60 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:35

    BƏƏ naziri: Azərbaycanla münasibətlər ümumi inkişaf baxışına əsaslanır

    Xarici siyasət
    11:34

    Ukraynanın sabiq energetika nazirinə "Midas" işi üzrə şübhəli bilinir

    Digər ölkələr
    11:28

    Yusif Abdullayev: "BƏƏ ilə geniş biznes əlaqələri üçün böyük potensial var"

    Biznes
    11:24

    Azərbaycanlı tələbələrə ispan müəllimlər dərs keçəcək

    Biznes
    11:24

    "Milan" "Barselona"nın müdafiəçisi ilə maraqlanır

    Futbol
    11:18

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti