В Азербайджане в январе изъяли наркотики на 22,8 млн манатов
Внутренняя политика
- 16 февраля, 2026
- 11:05
В январе 2026 года из незаконного оборота изъято 893 кг 456,646 г наркотических средств и психотропных веществ, общая стоимость которых оценивается в 22 млн 795 тыс. манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств за январь текущего года.
Согласно информации, из 893 кг 456,646 г наркотических средств и психотропных веществ, конфискованных из незаконного оборота по выявленным фактам, 765 кг 086,6 г составила марихуана, 76 кг 396,846 г - героин, 23 кг 339 г - опиум, 20 кг 032,8 г - гашиш, 6 кг 043,5 г - другие наркотические средства, а 2 кг 557,9 г - психотропные вещества.
