Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане в январе изъяли наркотики на 22,8 млн манатов

    Внутренняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 11:05
    В Азербайджане в январе изъяли наркотики на 22,8 млн манатов

    В январе 2026 года из незаконного оборота изъято 893 кг 456,646 г наркотических средств и психотропных веществ, общая стоимость которых оценивается в 22 млн 795 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств за январь текущего года.

    Согласно информации, из 893 кг 456,646 г наркотических средств и психотропных веществ, конфискованных из незаконного оборота по выявленным фактам, 765 кг 086,6 г составила марихуана, 76 кг 396,846 г - героин, 23 кг 339 г - опиум, 20 кг 032,8 г - гашиш, 6 кг 043,5 г - другие наркотические средства, а 2 кг 557,9 г - психотропные вещества.

    наркотики психотропные вещества изъятие из оборота
    Keçən ay 23 milyon manata yaxın dəyərdə narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:33

    ЦБА закрывает "Офис наличных денег" и передает услуги коммерческим банкам

    Финансы
    11:33

    Цены на газ в Европе снизились на 4%

    Энергетика
    11:24

    Прием документов по программе обучения за рубежом стартует 15 апреля

    Наука и образование
    11:23

    Жапаров: В Кыргызстане нет предпосылок для госпереворота

    В регионе
    11:22

    Министр ОАЭ: Отношения с Азербайджаном основаны на общем видении развития

    Внешняя политика
    11:22

    В Азербайджане 207 человек привлекли к ответственности за незаконный оборот наркотиков

    Внутренняя политика
    11:20

    Экс-министру энергетики Герман Галущенко объявлено о подозрении по делу "Мидас"

    Другие страны
    11:18

    Азербайджан увеличил поставки золота из Швейцарии почти в 5 раз

    Бизнес
    11:14

    В Азербайджане за месяц зафиксировано 793 наркопреступления

    Происшествия
    Лента новостей