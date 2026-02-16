İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Mançester Yunayted" Almaniya millisinin baş məşqçisi ilə danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 10:42
    Mançester Yunayted Almaniya millisinin baş məşqçisi ilə danışıqlara başlayıb

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Almaniya millisinin baş məşqçisi Yulian Naqelsmanla ilkin danışıqlara başlayıb.

    "Report" "Topskills Sports UK"a istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçisinin rəsmiləri 38 yaşlı mütəxəssisi bu posta təyin etməyi planlaşdırırlar.

    Lakin Brunu Fernandeş də daxil olmaqla əsas oyunçular hazırkı müvəqqəti baş məşqçi Maykl Kerriki dəstəkləyirlər.

    Qeyd edək ki, M.Kerrik yanvarın 14-dən "Mançester Yunayted"də işləyir. Onunla mövsümün sonunadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.

