    Yanvarda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 207 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

    Daxili siyasət
    • 16 fevral, 2026
    • 10:42
    Yanvarda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 207 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

    Bu ilin yanvar ayında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 207 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən İşçi Qrupunun bu ilin yanvar ayı üzrə hesabatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, onlardan 199-u kişi, 8-i qadın olub.

    Məsuliyyətə cəlb edilmiş 3 xarici ölkə vətəndaşından ümumilikdə 48 kq 900,246 qr müxtəlif növ narkotik vasitələr götürülüb.

    narkotik Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası
    В Азербайджане 207 человек привлекли к ответственности за незаконный оборот наркотиков

