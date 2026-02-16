В Азербайджане 207 человек привлекли к ответственности за незаконный оборот наркотиков
Внутренняя политика
- 16 февраля, 2026
- 11:22
В январе текущего года в Азербайджане 207 человек привлечены к ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Как сообщает Report, об этом говорится в январском отчете постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Согласно информации, из них 199 мужчин и 8 женщин.
У троих иностранных граждан, привлеченных к ответственности, изъято в общей сложности 48 кг 900,246 г различных видов наркотиков.
