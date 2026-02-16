Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане 207 человек привлекли к ответственности за незаконный оборот наркотиков

    Внутренняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 11:22
    В Азербайджане 207 человек привлекли к ответственности за незаконный оборот наркотиков

    В январе текущего года в Азербайджане 207 человек привлечены к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

    Как сообщает Report, об этом говорится в январском отчете постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    Согласно информации, из них 199 мужчин и 8 женщин.

    У троих иностранных граждан, привлеченных к ответственности, изъято в общей сложности 48 кг 900,246 г различных видов наркотиков.

