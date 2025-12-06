В бакинском метро зафиксирована техническая неисправность поезда
Происшествия
- 06 декабря, 2025
- 00:50
Вчера в 22:58 на панели управления поезда была зафиксирована техническая неисправность.
Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
Отметим, что пассажиров высадили на станции "28 Мая", а поезд с "Низами" направили в электрический депо "Нариманов" для технического осмотра.
Последние новости
00:50
В бакинском метро зафиксирована техническая неисправность поездаПроисшествия
00:36
На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлено нормальный скоростной режимИнфраструктура
00:11
Россия разорвала военные соглашения с Францией, Канадой и ПортугалиейДругие страны
23:48
Рубио назвал штраф Еврокомиссии в отношении соцсети X атакой на народ СШАДругие страны
23:33
Беларусь уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерацииДругие страны
23:09
В ФРГ тысячи школьников вышли на митинги против нового закона о военной службеДругие страны
23:07
Фото
Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026Футбол
22:42
Дональд Трамп первым в истории получил Премию мира ФИФАДругие страны
22:22
Фото