В бакинском метро зафиксирована техническая неисправность поезда

Вчера в 22:58 на панели управления поезда была зафиксирована техническая неисправность.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отметим, что пассажиров высадили на станции "28 Мая", а поезд с "Низами" направили в электрический депо "Нариманов" для технического осмотра.