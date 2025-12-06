Bakı metrosunda qatarda texniki nasazlıq qeydə alınıb
Hadisə
- 06 dekabr, 2025
- 00:32
Ötən gün saat 22:58-də qatarın idarəetmə panelində texniki nasazlıq qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, "28 May" stansiyasında sərnişinlər düşürülüb və qatar "Nizami" stansiyasından texniki baxış üçün "Nərimanov" elektrik deposuna göndərilib.
Son xəbərlər
01:14
Rusiya Fransa, Kanada və Portuqaliya ilə hərbi əməkdaşlığı dayandırıbDigər ölkələr
00:32
Bakı metrosunda qatarda texniki nasazlıq qeydə alınıbHadisə
00:20
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıbİnfrastruktur
00:14
Rubio AK-nın "X"i cərimələməsini Amerika xalqına qarşı hücum adlandırıbDigər ölkələr
23:53
Video
"Xalisa faciəsində 11 soydaşımız işgəncələrlə öldürülüb" - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
23:44
Almaniyada minlərlə məktəbli yeni hərbi xidmət qanununa etiraz edibDigər ölkələr
23:37
Belarus nüvə enerjisi istehsalını genişləndirirDigər ölkələr
23:15
UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" 1/8 final mərhələsinin cavab matçında da məğlub olubFutbol
23:07
Foto