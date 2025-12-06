İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bakı metrosunda qatarda texniki nasazlıq qeydə alınıb

    Hadisə
    • 06 dekabr, 2025
    • 00:32
    Bakı metrosunda qatarda texniki nasazlıq qeydə alınıb

    Ötən gün saat 22:58-də qatarın idarəetmə panelində texniki nasazlıq qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, "28 May" stansiyasında sərnişinlər düşürülüb və qatar "Nizami" stansiyasından texniki baxış üçün "Nərimanov" elektrik deposuna göndərilib.

    Bakı Metropoliteni qatar Texniki nasazlıq
    В бакинском метро зафиксирована техническая неисправность поезда

