Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    МВД: Минувшим днем задержаны 10 человек, находившиеся в розыске за мошенничество

    Происшествия
    • 06 декабря, 2025
    • 14:30
    МВД: Минувшим днем задержаны 10 человек, находившиеся в розыске за мошенничество

    В Азербайджане 5 декабря в ходе оперативных мероприятий задержаны и переданы следствию 10 человек, находившиеся в розыске за мошенничество.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    Также выявлены и переданы соответствующим органам 19 человек, покинувшие место жительства, не уведомив членов семьи, и разыскиваемые как пропавшие без вести.

    МВД мошенничество разыскиваемые лица
    Ötən gün 10 nəfər dələduzluğa görə saxlanılıb
    Elvis

    Последние новости

    15:06
    Фото

    Министры образования Азербайджана и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество

    Наука и образование
    14:48

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан создает новые реалии на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    14:46

    Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 8%

    Бизнес
    14:30

    МВД: Минувшим днем задержаны 10 человек, находившиеся в розыске за мошенничество

    Происшествия
    14:16

    Григорян: Парафирование Ереваном и Баку мирного соглашения изменило атмосферу на Кавказе

    Внешняя политика
    14:09

    Азербайджан сократил расходы на импорт ковров из Турции на 16%

    Бизнес
    14:06

    S&P оценило реформы в банковском секторе Азербайджана

    Финансы
    13:51

    В Баку задержан подозреваемый в краже мопеда

    Происшествия
    13:42

    Каллас считает критику США в адрес ЕС отчасти справедливой

    Другие страны
    Лента новостей