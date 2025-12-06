МВД: Минувшим днем задержаны 10 человек, находившиеся в розыске за мошенничество

В Азербайджане 5 декабря в ходе оперативных мероприятий задержаны и переданы следствию 10 человек, находившиеся в розыске за мошенничество.

Об этом Report сообщили в МВД.

Также выявлены и переданы соответствующим органам 19 человек, покинувшие место жительства, не уведомив членов семьи, и разыскиваемые как пропавшие без вести.