    Мощное землетрясение произошло на северо-западе Канады

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 01:06
    Мощное землетрясение произошло на северо-западе Канады

    Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северо-западе Канады.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в субботу в 13:41 по местному (в воскресенье в 00:41 по бакинскому) времени в 243 км к юго-западу от города Уайтхорс (территория Юкон, Канада).

    Геологическая служба США, в свою очередь, оценила магнитуду землетрясения в 7.

    Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

    Лента новостей