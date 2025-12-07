Мощное землетрясение произошло на северо-западе Канады
07 декабря, 2025
01:06
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северо-западе Канады.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в субботу в 13:41 по местному (в воскресенье в 00:41 по бакинскому) времени в 243 км к юго-западу от города Уайтхорс (территория Юкон, Канада).
Геологическая служба США, в свою очередь, оценила магнитуду землетрясения в 7.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
