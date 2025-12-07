Kanadanın şimal-qərbində güclü zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 07 dekabr, 2025
- 01:13
Kanadanın şimal-qərbində 6,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yeraltı təkanlar şənbə günü yerli vaxtla saat 13:41-də (Bakı vaxtı ilə bazar günü 00:41-də) Yukon ərazisində, Uaythors şəhərindən 243 km cənub-qərbdə qeydə alınıb.
ABŞ Geoloji Xidməti isə zəlzələnin maqnitudasını 7 olaraq qiymətləndirib.
Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb, sunami təhlükəsi elan edilməyib.
Son xəbərlər
01:42
Video
"Təhrif olunmuş Azərbaycan hərb tarixinin gerçəkləri" - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
01:13
Kanadanın şimal-qərbində güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
01:05
"Axios": ABŞ həm Rusiyanı, həm də Ukraynanı məcbur edir ki, güzəştə getsinDigər ölkələr
00:46
Ronaldu Trampa zəng edibDigər ölkələr
00:38
Merts: İsrail İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqından imtina etməlidirDigər ölkələr
00:31
Makron Rusiyanın son hücumlarından sonra Ukraynaya dəstəyini ifadə edibDigər ölkələr
00:16
İranın XİN başçısı danışıqlar barədə: Top ABŞ-dədirRegion
00:10
Yevlaxda baş verən yanğında ölü sayı artıbHadisə
23:49