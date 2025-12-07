İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Kanadanın şimal-qərbində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 01:13
    Kanadanın şimal-qərbində güclü zəlzələ baş verib

    Kanadanın şimal-qərbində 6,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yeraltı təkanlar şənbə günü yerli vaxtla saat 13:41-də (Bakı vaxtı ilə bazar günü 00:41-də) Yukon ərazisində, Uaythors şəhərindən 243 km cənub-qərbdə qeydə alınıb.

    ABŞ Geoloji Xidməti isə zəlzələnin maqnitudasını 7 olaraq qiymətləndirib.

    Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb, sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Kanada Zəlzələ Seysmologiya
