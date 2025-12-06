Ötən gün 10 nəfər dələduzluğa görə saxlanılıb
Hadisə
- 06 dekabr, 2025
- 13:53
Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər dekabrın 5-də əməliyyat tədbirləri ilə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bununla yanaşı, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 19 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Son xəbərlər
14:20
Qriqoryan: İrəvan və Bakı tərəfindən sülh sazişinin paraflanması Qafqazdakı atmosferi dəyişibXarici siyasət
14:16
Foto
Azərbaycan və Gürcüstanın təhsil nazirləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblərElm və təhsil
14:11
Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci 8 % artırıbBiznes
14:05
Foto
"Qarabağ"ın U-12 komandası Qazaxıstandakı beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıbFutbol
13:53
Ötən gün 10 nəfər dələduzluğa görə saxlanılıbHadisə
13:39
Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 16 %-dən çox azaldıbBiznes
13:31
Antarktidanın ən yüksək zirvəsini fəth edən azərbaycanlı: "Dağlara Allahın köməyi ilə gedirəm" - MÜSAHİBƏFərdi
13:30
Oğurladığı mopedi 485 manata satan şəxs saxlanılıbHadisə
13:23