Alimlər Yerin nüvəsinin qeyri-adi vəziyyətini qeydə alıblar
- 29 dekabr, 2025
- 05:47
Alimlər Yerin daxili nüvəsindəki maddənin xüsusi fiziki xüsusiyyətlərə malik olduğunu eksperimental olaraq təsdiqləyiblər.
"Report"un xəbərinə görə, iş "National Science Review" jurnalında dərc olunub.
Tədqiqat müəyyən edib ki, həddindən artıq yüksək temperatur və təzyiqlərdə dəmir bərk kristal quruluşunu saxlayır, lakin onun içindəki yüngül elementlər hərəkətli qalır.
Müəlliflərin fikrincə, bu xassələrin birləşməsi daxili nüvənin çoxdan məlum olan xüsusiyyətini izah edir: zəlzələ analizində qeydə alınan eninə seysmik dalğaların aşağı yayılma sürəti.
Əvvəllər bu müşahidələr tamamilə möhkəm nüvənin klassik modelinə uyğun gəlmirdi.
Fərziyyəni yoxlamaq üçün elm adamları yüksək sürətli impaktatorlardan istifadə edərək laboratoriya şəraitində dəmir-karbon ərintisini sıxaraq, Yerin dərinliklərində tapılanlara yaxın təzyiq və temperatur yaradıblar.
Ölçmələr göstərib ki, material kristal çərçivəsini qoruyarkən adi bərk dəmirdən daha az sərtləşib.
Əldə edilən nəticələr Yerin quruluşu haqqında mövcud məlumatları aydınlaşdırır, planetin maqnit sahəsinin formalaşması və dəyişməsi ilə bağlı prosesləri daha yaxşı başa düşməyə kömək edə bilər.