    Наука и образование
    • 29 декабря, 2025
    • 05:43
    Ученые зафиксировали необычное состояние ядра Земли

    Ученые экспериментально подтвердили, что вещество во внутреннем ядре Земли обладает особыми физическими свойствами.

    Как передает Report, работа опубликована в журнале National Science Review (NSR).

    Исследование показало, что при экстремально высоких температурах и давлениях железо сохраняет твердую кристаллическую структуру, но легкие элементы внутри него остаются подвижными.

    По данным авторов, такое сочетание свойств объясняет давно известную особенность внутреннего ядра: низкую скорость распространения поперечных сейсмических волн, зафиксированную при анализе землетрясений. Ранее эти наблюдения не укладывались в классическую модель полностью твердого ядра.

    Для проверки гипотезы ученые в лабораторных условиях сжимали сплав железа и углерода с помощью высокоскоростных ударных установок, создавая давление и температуру, близкие к параметрам земных глубин. Измерения показали, что материал становится менее жестким, чем обычное твердое железо, при сохранении его кристаллического каркаса.

    Полученные результаты уточняют современные представления о строении Земли и могут помочь лучше понять процессы, связанные с формированием и изменением магнитного поля планеты.

    Alimlər Yerin nüvəsinin qeyri-adi vəziyyətini qeydə alıblar

