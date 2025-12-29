Ekvadorda silahlı şəxslər 9 nəfəri qətlə yetiriblər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ekvadorun Manabi əyalətində baş verən atışmada azı 9 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "UV Television" telekanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, dekabrın 28-də səhər saatlarında Manabi əyalətində yerləşən Puerto Lopez balıqçı kəndində silahlı şəxslər atəş açıb. Ölənlər arasında iki yaşlı uşaq da var.

    Hadisənin cinayətkar dəstələrlə əlaqəsi ola bilər. Ölənlərin dəqiq sayı müəyyənləşdirilir.

    В Эквадоре в результате стрельбы погибли девять человек

