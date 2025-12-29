Ekvadorda silahlı şəxslər 9 nəfəri qətlə yetiriblər
Digər ölkələr
- 29 dekabr, 2025
- 03:55
Ekvadorun Manabi əyalətində baş verən atışmada azı 9 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "UV Television" telekanalı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, dekabrın 28-də səhər saatlarında Manabi əyalətində yerləşən Puerto Lopez balıqçı kəndində silahlı şəxslər atəş açıb. Ölənlər arasında iki yaşlı uşaq da var.
Hadisənin cinayətkar dəstələrlə əlaqəsi ola bilər. Ölənlərin dəqiq sayı müəyyənləşdirilir.
Son xəbərlər
03:55
Ekvadorda silahlı şəxslər 9 nəfəri qətlə yetiriblərDigər ölkələr
03:23
Meloni Ukrayna və Qərbin maraqlarına hörmət edilməsinin vacibliyinə diqqət çəkibDigər ölkələr
02:43
ABŞ Prezidenti: Rusiya Ukraynanın yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazırdırDigər ölkələr
02:16
Tramp: Zelenski ilə görüşdə mühüm irəliləyiş əldə olunubDigər ölkələr
01:44
Vuçiç gələn il növbədənkənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyini təsdiqləyibDigər ölkələr
01:13
Tramp ilə Zelenski arasında danışıqlar başa çatıb - YenilənibDigər ölkələr
00:53
Foto
Yol qəzası Heydər Əliyev prospektində sıxlığa səbəb olubHadisə
00:35
Surinamda arvadı ilə mübahisə edən kişi 9 nəfəri bıçaqla öldürübDigər ölkələr
00:26