В Эквадоре в результате стрельбы погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате стрельбы в провинции Манаби на западе Эквадора.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал UV Television.

По его информации, вооруженные люди открыли огонь в рыбацкой деревне Пуэрто-Лопес, находящейся в провинции Манаби. Среди погибших есть двухлетняя девочка.

Отмечается, что инцидент может быть связан с преступными группировками.

Точное количество пострадавших уточняется.