    • 29 декабря, 2025
    • 03:50
    В Эквадоре в результате стрельбы погибли девять человек

    По меньшей мере девять человек погибли в результате стрельбы в провинции Манаби на западе Эквадора.

    Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал UV Television.

    По его информации, вооруженные люди открыли огонь в рыбацкой деревне Пуэрто-Лопес, находящейся в провинции Манаби. Среди погибших есть двухлетняя девочка.

    Отмечается, что инцидент может быть связан с преступными группировками.

    Точное количество пострадавших уточняется.

