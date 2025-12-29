В Эквадоре в результате стрельбы погибли девять человек
Другие страны
- 29 декабря, 2025
- 03:50
По меньшей мере девять человек погибли в результате стрельбы в провинции Манаби на западе Эквадора.
Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал UV Television.
По его информации, вооруженные люди открыли огонь в рыбацкой деревне Пуэрто-Лопес, находящейся в провинции Манаби. Среди погибших есть двухлетняя девочка.
Отмечается, что инцидент может быть связан с преступными группировками.
Точное количество пострадавших уточняется.
Последние новости
03:50
В Эквадоре в результате стрельбы погибли девять человекДругие страны
03:11
Мелони указала на необходимость соблюдения интересов Украины и европейских партнеровДругие страны
02:32
Трамп заявил, что Россия готова участвовать в восстановлении УкраиныДругие страны
02:05
Трамп: На встрече с Зеленским достигнут значительный прогрессДругие страны
01:40
Вучич подтвердил, что внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут в 2026 годуДругие страны
01:09
Встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:58
Фото
ДТП на проспекте Гейдара Алиева привело к заторуПроисшествия
00:33
В Суринаме мужчина с ножом убил девять человекДругие страны
00:21