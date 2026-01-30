Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Азербайджанский дипломат в ООН: Международное право должно применяться ко всем в равной степени

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 22:52
    Азербайджанский дипломат в ООН: Международное право должно применяться ко всем в равной степени

    Устав ООН и принципы международного права должны применяться ко всем последовательно и равноправно.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Магсад Гусейнов в ходе заседания по формуле Аррии на тему "Обеспечение нерушимости договоров для поддержания международного мира и безопасности", организованного в Совбезе ООН постпредством Пакистана.

    Дипломат в своем выступлении отметил, что обязательства, взятые странами, должны выполняться добросовестно. Он также подчеркнул важность восстановления разрушенных городов, очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, безопасного возвращения вынужденных переселенцев и восстановления биоразнообразия для продвижения мира.

    В заключение дипломат вновь заявил о решимости Азербайджана продолжать последовательные усилия по дальнейшему укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе и за его пределами, а также по содействию международному и региональному партнерству и сотрудничеству.

    Лента новостей