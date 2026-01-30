Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 30 января, 2026
    • 22:45
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    В связи с наблюдающимся в настоящее время туманом в Баку скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-аэропорт снижен на 20 км/час.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

    Соответствующее изменение отображено на информационных табло, указали в ведомстве.

    "Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.

