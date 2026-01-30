На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
Инфраструктура
- 30 января, 2026
- 22:45
В связи с наблюдающимся в настоящее время туманом в Баку скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-аэропорт снижен на 20 км/час.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
Соответствующее изменение отображено на информационных табло, указали в ведомстве.
"Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.
