На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

В связи с наблюдающимся в настоящее время туманом в Баку скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг-аэропорт снижен на 20 км/час.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

Соответствующее изменение отображено на информационных табло, указали в ведомстве.

"Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.