Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib
İnfrastruktur
- 30 yanvar, 2026
- 22:26
Hazırda Bakıda müşahidə edilən dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, NİİM əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib.
Eyni zamanda, bütün tablolarda "dumanlı hava" xəbərdarlıq siqnalı işə salınıb. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir.
Son xəbərlər
01:24
KİV: İraqda prezident seçkiləri fevralın 1-də keçiriləcəkDigər ölkələr
00:45
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Arınc İncə türk tayfasına mənsub olan ərlər yurdudurDaxili siyasət
00:19
"Mançester Siti"nin futbolçusu Diaşın evi qarət edilibHadisə
00:01
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötürDaxili siyasət
23:56
Tramp: ABŞ digər ölkələri Venesuelada neft çıxarmağa dəvət edirDigər ölkələr
23:52
Foto
Leyla Əliyeva BMT-nin Cenevrə ofisində "Azərbaycan otağı" ilə tanış olubXarici siyasət
23:52
Foto
Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Cenevrədə Xəzər dənizinin ekoloji problemləri müzakirə olunubXarici siyasət
23:41
"Evdə tək" filmində Kevin obrazının anası rolunu oynayan aktrisa vəfat edibİncəsənət
23:35