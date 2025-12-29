Gələn ilin əvvəli "istəklilər koalisiyası"nın növbəti iclası keçiriləcək
Digər ölkələr
- 29 dekabr, 2025
- 06:55
Gələn ilin yanvar ayının əvvəlində Parisdə "istəklilər koalisiyası"nın növbəti iclası keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron məlumat verib.
"Biz hər birinin konkret töhfəsini yekunlaşdırmaq üçün yanvarın əvvəlində Parisdə "istəklilər koalisiyası"na daxil olan ölkələri toplayacağıq", - o "X"də yazıb.
Makron qeyd edib ki, o və digər Avropa liderləri, eləcə də ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Kiyevin sülhün bərqərar olması üçün təhlükəsizlik təminatlarında irəliləyiş əldə edirlər.
Son xəbərlər
06:55
Gələn ilin əvvəli "istəklilər koalisiyası"nın növbəti iclası keçiriləcəkDigər ölkələr
06:21
Çin Tayvan ətrafındakı beş ərazidə hərbi təlimlər keçirəcəkDigər ölkələr
05:47
Alimlər Yerin nüvəsinin qeyri-adi vəziyyətini qeydə alıblarElm və təhsil
05:12
Kim Çen In strateji qanadlı raketlərin buraxılışını izləyibDigər ölkələr
04:44
Foto
Meksikada sərnişin qatarının relsdən çıxması nəticəsində azı 13 nəfər ölübDigər ölkələr
04:23
Gümüşün qiyməti tarixdə ilk dəfə 82 dolları ötərək rekord səviyyəyə çatıbMaliyyə
03:55
Ekvadorda silahlı şəxslər 9 nəfəri qətlə yetiriblərDigər ölkələr
03:23
Meloni Ukrayna və Qərbin maraqlarına hörmət edilməsinin vacibliyinə diqqət çəkibDigər ölkələr
02:43