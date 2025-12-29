Макрон: Очередная встреча "коалиции желающих" запланирована на январь

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча "коалиции желающих" намечена на начало января в Париже.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

    "Мы соберем страны "коалиции желающих" в Париже в начале января, чтобы окончательно определить конкретный вклад каждой из них", - отметил он.

    Французский лидер отметил, что он и другие европейские лидеры, а также президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский добиваются прогресса в отношении гарантий безопасности Киеву для установления мира.

